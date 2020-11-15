общество

Что происходит в Минске в очередное протестное воскресенье

15 ноября 2020
13:14
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Каждое воскресенье в Беларуси люди традиционно пытаются собраться вместе, и каждый раз им противостоят силовики.

В Минске для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Продолжаются задержания демонстрантов, сообщает Tut.by.

Отмечается, что участники протеста пытаются собраться вблизи станции метро "Пушкинская". Они стали в сцепку. Силовики для разгона применили слезоточивый газ.

Также силовики применили светошумовые гранаты.

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Кроме этого отмечается, что по проспекту Пушкина в сторону улицы Ольшевского проехали водометы, автозаки и техника с колючей проволокой. Также на улице собрались несколько сотен силовиков. Здесь собрались несколько тысяч протестующих. Они пытаются перейти по проспекту Пушкина на улицу Матусевича. При этом силовики жестко задерживают демонстрантов, в основном мужчин.

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Теги: беларусь, протесты

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