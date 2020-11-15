Сборная Украины установила антирекорд

Сборная Украины потерпела четвертое подряд поражение в гостях, пропустив при этом 16 мячей, а забив всего 2. Тем самым подопечные Андрея Шевченко побили один из старейших антирекордов сборной 25-летней давности, пишет sport.ua.

А еще одно "достижение" украинцы повторили, продлив безвыигрышную серию с Германией до 8 матчей (3 ничьи и 5 поражений). Столько же игр насчитывает серия без побед нашей команды и во встречах с Италией.