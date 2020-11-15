За сутки зафиксированли почти тысячу нарушений карантина выходного дня
15 ноября 2020
14:04
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За сутки полицейские открыли 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
В общем зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий, сообщает пресс-служба МВД.
По стране работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 000 субъектов хозяйствования. В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни:
- 891 заведение сферы торгового и бытового обслуживания населения;
- 416 заведений общественного питания;
- 21 ночной клубов;
- 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов;
- 6 торгово-развлекательных центров;
- 3 учреждения, оказывающие услуги по размещению лиц (кроме гостиниц).
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