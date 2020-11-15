За сутки зафиксированли почти тысячу нарушений карантина выходного дня

За сутки полицейские открыли 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

В общем зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий, сообщает пресс-служба МВД.

По стране работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 000 субъектов хозяйствования. В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни: