Фотофакт: День собак в Непале
15 ноября 2020
15:07
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Традиционный день собак отметили накануне в Непале. Во время праздника «Кукур Тихар» люди показывают, насколько крепка и важна их связь с собакой. В этот день четырехлапых принято украшать цветами и специальными красками. А еще их кормят специальными блюдами.
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Теги: собака
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