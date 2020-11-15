Явка второго тура местных выборов составляет 8,6%, - ОПОРА

Гражданская сеть ОПОРА сообщила о явке избирателей по состоянию на 12:00 во время второго тура местных выборов 15 ноября. Так, явка составляет 8,6% при погрешности в 0,62%.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

По ее словам, явка избирателей на втором туре голосования сократилась почти на 5% по сравнению с первым туром.

"25 октября на 12:00 явка была 13,5% с погрешностью 1,25%", - добавила Айвазовская.