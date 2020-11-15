В Киеве в поддержку узников Кремля провели акцию "Пустые стулья"

На Софийской площади в Киеве состоялась правозащитная акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму, а также пленных на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Мероприятие организовано Центром гражданских свобод совместно с Украинским ПЕН, передает Укринформ.

Цель мероприятия - напомнить украинцам и мировому сообществу о незаконно заключенных в России и Крыму по политическим мотивам украинцах, а также призвать представителей власти использовать каждую возможность для их освобождения.

В рамках акции на Софийской площади расставили пустые стулья с именами заключенных украинцев: Дениса Кащука, Валерия Матюшенко, Марлена Асанова, Елены Пех, Османа Арифмеметова, Тимура Ибрагимова и Юрия Гордийчука.