Полиция получила 15 сообщений о нарушениях избирательного процесса

В Украине все избирательные комиссии начали свою работу, с существенным опозданием открылись только два участка на Одесчине.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

Правопорядка во время второго тура выборов охраняют более 5 000 полицейских, военнослужащих Нацгвардии и ГСЧС.

"В государстве проходят выборы сельских, поселковых, городских депутатов и городских голов. Заработали 1006 участковых избирательных участков, взятых Национальной полицией под круглосуточную охрану. В общей сложности привлечены для обеспечения общественной безопасности и порядка более 5000 правоохранителей, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - сказал Фацевич.

По словам заместителя главы Нацполиции, с начала суток в территориальные органы Национальной полиции поступили 15 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. В том числе 7 - в Одесской области, 3 - в Киевской, по 2 - в Донецкой и Херсонской, 1 - в Волынской областях.