"Укрзализныця" на майские выходные перевезла почти миллион пассажиров

На майские праздничные и выходные дни поездами "Укрзализныци" путешествовали 840 263 пассажира. Самым активным для железнодорожников стал последний день апреля - в этот день пассажирскими поездами воспользовались 96 084 человека.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Значительную роль сыграло назначение 26 дополнительных поездов, которыми было совершено 95 рейсов со средней заполненностью 83%, что свидетельствует об удачном выборе направлений», — сказано в сообщении.

Чтобы обеспечить курсирование такого количества дополнительных поездов, "Укрзализныця" подготовила и выпустила в рейсы еще более 800 вагонов, почти вдвое увеличив общее количество подвижного состава.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", такое количество дополнительных вагонов были привлечены для того, чтобы все желающие могли быстро и безопасно добраться до мест назначения. В частности, в карпатское, причерноморское и Азовское направления.