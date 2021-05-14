происшествия

Белорусская налоговая хочет взыскать с Тихановоского сумму из "заначки", которую нашли за его диваном

14 мая 2021
18:25
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Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь хочет взыскать с оппозиционера Сергея Тихановского налог за $900 тыс., которые нашли у него за диваном — это 257 тысяч местных рублей.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на Telegram-канал NEXTA.

Сообщается, что Тихановский отказался платить налог и подал в суд — вчера прошло первое заседание. В жалобе политзаключённый написал, что во время обыска уже сидел и понятия не имеет, что это за деньги.

Основное заседание по делу пройдет 21 мая в Гомеле. Процесс будет закрытым.

«Почему закрытым? У нас и на открытых заседаниях творится беззаконие, а на закрытых о справедливости вообще говорить не приходится», — комментирует происходящее оппозиционный Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что $900 тысяч нашли во время третьего обыска на даче у Сергея Тихановского, который сейчас содержится под стражей.

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Отмечается, что обыск длился сутки — до трёх часов ночи. Деньги обнаружили около двух часов ночи. Во время первых двух обысков ничего найдено не было.

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Теги: Тихановоский, Беларусь

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