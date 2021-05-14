Финал Лиги чемпионов в 2023 перенесут из Мюнхена в Стамбул — СМИ

Финал Лиги чемпионов в 2023 году примет турецкий Стамбул, а не немецкий Мюнхен. Такое решение будет принято после того, как Стамбул из-за пандемии COVID-19 лишился финала в этом году.

Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.

Сообщается, что Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году в честь 100-летия Турецкой Республики. По данным издания, это уже согласовали УЕФА и Федерация футбола Турции.

Кроме того, Стамбул после переноса финала 2021 года в Порту также примет Суперкубок УЕФА между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ожидается, что решение о проведении двух крупных мероприятий в Стамбуле объявят после ближайшего заседания Совета директоров УЕФА.

Накануне УЕФА официально перенес финал Лиги чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" в Порту.