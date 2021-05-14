В Украину на выходные придет почти летнее тепло
В субботу дожди ожидаются на западе и севере Украины. В воскресенье дожди снова пройдут на Западе, а также в южной части и местами на Харьковщине. Во время дождей местами возможны грозы. В остальных областях будет сухо.
Как пишет «Главное», об этом на своей Facebook-странице написала синоптик Наталья Диденко.
«Ветер ожидается юго-западный с переходом в воскресенье на юго-восточный, небольшой или умеренный. Разве что в воскресенье в западных областях ветер будет порывистым», — уточнила она.
На выходные на Востоке Украины будет + 25-28 градусов.
В центральной части + 20-25.
На Севере в течение дня + 18-23.
В южной части Украины + 22-27 градусов, в Одесской области + 20-24.
В западных областях + 16-22.
В Киеве в субботу пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха +19-21.
В воскресенье в столице - в основном сухо. Температура воздуха + 21-23.
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