происшествия

Десятки сотрудников московского метро уволили из-за регистрации на сайте в поддержку Навального

14 мая 2021
18:50
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Из-за регистрации на сайте в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также митинга 21 апреля из московского метро уволили уже около 40 сотрудников. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на заместителя председателя независимого профсоюза ГУП "Московский метрополитен" Василия Шелякова. Ранее телеканал "Дождь" сообщал о двух увольнениях.

"Таких много, но мы пока не обо всех знаем, только ко мне обратились около 40 человек. Приходят расчеты даже людям, которые находятся на больничном", – рассказал Шеляков.

По его словам, сотрудникам предлагают два варианта увольнения: по соглашению сторон или по статье за прогул, если человек отказывается от первого.

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Неформально в беседах с руководством им заявляют, что это связано с регистрацией на сайте "Свободу Навальному" или с посещением митинга 21 апреля.

В данный момент профсоюз собирает обращения, чтобы составить и подать коллективный иск.

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов в своем телеграм-канале написал, что, по его данным, руководство метрополитена предписало уволить несколько сотен сотрудников до 14 мая. По его словам, по депо разосланы списки тех, кто был "в базе сторонников Навального", либо тех, у кого там были родственники. Тимонов отметил, что начнет проверку этой информации.

Как сообщает Настоящее Время, кампания "Свободу Навальному!" стартовала в конце марта 2021 года. Соратники политика запустили одноименный сайт и предложили зарегистрироваться на нем всем, кто готов выйти на следующий митинг в его поддержку. Для регистрации надо было указать свое местоположение и адрес электронной почты. 15 апреля появилась информация, что неизвестные получили доступ к базе электронных адресов с сайта. Соратник Навального Леонид Волков позже в эфире "Навальный Live" заявил, что базу электронных адресов людей украл бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

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Теги: Навальный

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