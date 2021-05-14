Литва направит в Украину 100 тысяч доз антикоронавирусной вакцины

Правительство Литвы предоставит 200 тысяч доз вакцин от коронавируса для стран Восточного партнерства (Грузии и Молдове), из которых Украина получит 100 тысяч доз препарата.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет «Главное».

«Правительство Литвы только что подтвердило 200 000 вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины - 100 000 вакцин, Грузии - 15 000 и Молдове – 11 000. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими», — написал Ландсбергис.

As good as our word: 🇱🇹 govt just confirmed 200.000 vaccines to EaP countries. Starting with 🇺🇦 - 100k vaccines, 🇬🇪 - 15k and Moldova 🇲🇩- 11k. Small step by LTU, hopefully our partners in Europe will join in solidarity with many more! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 14, 2021

Ландсбергис не уточнил названия производителя вакцины, а также сроков, когда дозы будут предоставлены.

В конце февраля он заявлял, что Литва готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса, когда появится такая возможность.