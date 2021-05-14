Незаконная добыча песка на свыше 75 млн грн: На Одесщине подозревают руководителя предприятия

Правоохранители объявили о подозрении директору частного предприятия. Ему вменяют незаконную добычу полезных ископаемых, которая создала опасность для жизни, здоровья людей, окружающей среды и другие тяжкие последствия (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, предприниматель без разрешительных документов организовал добычу песка на землях сельскохозяйственного назначения площадью 1,36 га на территории бывшего Беляевского района. В течение 2018-2020 годов незаконно добыто и реализовано почти 95 тыс. куб м песка. Этим он нанесен ущерб государству на более чем 75 млн грн.

«Вследствие самовольной добычи песка на этих земельных участках было уничтожено плодородный слой почвы, создана угроза водной эрозии и оползней карьера, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей», — сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников Управления СБУ в Одесской области.