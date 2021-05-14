политика

В Госдуме РФ собираются в 10 раз увеличить штрафы за раскрытие личных данных силовиков

14 мая 2021
20:12
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Госдума России намерена увеличить штрафы за раскрытие личных данных силовиков более чем в 10 раз, а также ввести санкции за получение любым незаконным способом информации, доступ к которой ограничен законом. Как ​пишет "Коммерсант", соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за разглашение ограниченно доступных данных лицами, получившими их по службе, внес депутат-единоросс Василий Пискарев.

В проекте поправок, принятых в первом чтении, предлагается увеличить с 1 до 10 тысяч рублей штрафы за разглашение информации, доступ к которой ограничен законом, лицом, которое получило эту информацию в связи с исполнением служебных обязанностей (статья 13.14 КоАП).
Ко второму чтению Пискарев предложил дополнить кодекс новой статьей 13.14.1, которая вводит наказание за "получение информации с ограниченным доступом любым незаконным способом". Штраф за это составит до 10 тыс. рублей для физических лиц и до 200 тыс. рублей для юрлиц.

Также увеличить штрафы предлагается за "нарушение предусмотренных законодательством о госзащите требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе" (статья 17.13 КоАП) с нынешних 500 рублей до 70 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч рублей для должностных лиц. Кроме того, депутат предложил наказывать должностных лиц дисквалификацией на срок до трех лет, а для юридических лиц ввести штраф до 0,5 млн рублей.

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Как пишет издание, парламентарий также предлагает добавить к статье 17.13 вторую часть, предусматривающую наказание за сбор, передачу ("распространение, предоставление, доступ") персональных данных военнослужащих, судей, прокурорских работников, сотрудников МВД, ФСБ, ФСО, СВР, СК, Росгвардии, ФСИН, ФССП и таможни "в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнения такими лицами общественного долга", а также персональных данных их близких. Для граждан штраф составит до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тыс. рублей (или дисквалификация на срок до трех лет), для индивидуальных предпринимателей – до 200 тыс. рублей и для юрлиц – до 300 тыс. рублей.

В пояснительной записке к документу депутаты пишут, что сейчас "расширяется практика несанкционированного опубликования" сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни силовиков. По мнению парламентариев, "целями таких действий зачастую являются не воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, а иные устремления (корысть, месть, пиар и т. п.)".

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Теги: Госдума, Россия

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