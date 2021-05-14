"Ювентус" попросил игроков отсрочить выплату зарплаты за четыре месяца

Туринский "Ювентус" обратился к своим футболистам с просьбой в связи с финансовыми трудностями клуба. По информации La Gazzetta dello Sport, руководство "бьянконери" попросило игроков пойти на отсрочку зарплаты за четыре месяца — март, апрель, май и июнь. Уточняется, что футболисты ещё не приняли решения на этот счёт.

После начала пандемии коронавируса в прошлом году игроки "Ювентуса" согласились на отсрочку зарплаты. Тогда это позволило клубу сэкономить 90 миллионов евро за финансовый год.

За два тура до конца сезона "Ювентус", набрав 72 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на 1 очко. Выше туринцев находятся "Наполи" (73), "Милан", "Аталанта" (у обеих команд по 75 очков) и "Интер" (88), уже ставший чемпионом.

Источник: footboom