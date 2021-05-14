УЗ с лета возобновляет международное сообщение

"Укразализныця" возобновляет международное железнодорожное сообщение с 1 июня. Об этом сообщает APnews со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Владислава Криклия.

«Восстанавливаем первые международные железнодорожные маршруты уже с 1 июня! "Укразализныця" открыла продажу билетов на пассажирские поезда пограничного сообщения по направлению Чоп-Захонь (Венгрия)», — заявил политик.

Как уточнил министр, поезда будут курсировать с 1 июня ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участке Захонь-Чоп-Захонь.

Также компания открыла продажу билетов на 2 беспересадочных вагона по маршруту: Киев-Вена с отправлением из Киева с 1 июня и обратно из Вены со 2 июня ежедневно.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" на майские выходные перевезла почти миллион пассажиров.