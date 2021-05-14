экономика

Госстат: Реальный ВВП Украины в первом квартале этого года снизился на 2%

14 мая 2021
16:38
281
Поделиться:

Реальный валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 года сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом говорится в оперативной оценке ВВП, которую дала Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП в 1 квартале 2021-го уменьшился на 1,1% (с учетом сезонного фактора).

ВВП Украины в 2020 году упал на 4%.

Однако на этот год рост валовой внутренний продукт Украины ожидают на уровне 4,1%.

Читайте также: Рост ВВП в Украине в 2021 году ожидается на уровне 4,1%, – консенсус-прогноз Минэкономики

Теги: ВВП

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
СНБО ввел санкции против более 500 "воров в законе"
СНБО ввел санкции против более 500 "воров в законе"415
СБУ сообщила о подозрении Семенченко за организацию обстрела телеканал "112"
СБУ сообщила о подозрении Семенченко за организацию обстрела телеканал "112"328
Литва направит в Украину 100 тысяч доз антикоронавирусной вакцины
Литва направит в Украину 100 тысяч доз антикоронавирусной вакцины359
ООС: Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции
ООС: Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции236
мнения
Время ледорубов?
Александр КИРШ
Время ледорубов?172
Друзья ХАМАСа
Виталий ПОРТНИКОВ
Друзья ХАМАСа619
Пусть плохие деньги хорошо работают
Александр КИРШ
Пусть плохие деньги хорошо работают955
Мы запускаем "статический QR"
Михаил ФЕДОРОВ
Мы запускаем "статический QR"1188
Лица с признаками политкорректности
Александр КИРШ
Лица с признаками политкорректности2249
З Великоднем!
Ірина ЄФРЕМОВА
З Великоднем!2119
Как не стать жертвой мошенников?
Михаил ФЕДОРОВ
Как не стать жертвой мошенников?2400
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
2 143 448 
+7 562
Болеет:  
263 227 
-8 683
Выздоровело:  
1 832 601 
+15 958
Умерло:  
47 620 
+287
Привито:  
918 164 
+21 587

последние новости
Сегодня
22:00
О главном на Главном за 14 мая 202173
21:53
Чехия назвала шагом к эскалации внесение в список недружественных России стран124
21:45
Стерненко и Демчука оставили под домашним арестом121
21:37
У Зеленского составили список кандидатов на замену Мендель — СМИ155
21:25
В Украине хотят создать общенациональную цифровую телесеть180
21:12
Власти планируют провести аудит земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице215
21:00
В Украину на выходные придет почти летнее тепло216
20:45
Два министра Кабмина Шмыгаля подали в отставку299
20:31
СНБО ввел санкции против более 500 "воров в законе"
СНБО ввел санкции против более 500 "воров в законе"415
20:25
В ЦРБ на Харьковщине завершили реконструкцию приемного отделения (видео)
В ЦРБ на Харьковщине завершили реконструкцию приемного отделения (видео)205
20:12
В Госдуме РФ собираются в 10 раз увеличить штрафы за раскрытие личных данных силовиков207
20:00
УЗ с лета возобновляет международное сообщение262
19:51
Подсчитаны миллиардные потери автопрома из-за глобального дефицита чипов272
19:37
"Ювентус" попросил игроков отсрочить выплату зарплаты за четыре месяца188
19:29
СБУ сообщила о подозрении Семенченко за организацию обстрела телеканал "112"
СБУ сообщила о подозрении Семенченко за организацию обстрела телеканал "112"328
19:12
Незаконная добыча песка на свыше 75 млн грн: На Одесщине подозревают руководителя предприятия
Незаконная добыча песка на свыше 75 млн грн: На Одесщине подозревают руководителя предприятия220
19:00
"Укрзализныця" на майские выходные перевезла почти миллион пассажиров221
18:50
Десятки сотрудников московского метро уволили из-за регистрации на сайте в поддержку Навального279
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00087881088256836 [2] => 0.060953855514526 )