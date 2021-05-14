Госстат: Реальный ВВП Украины в первом квартале этого года снизился на 2%

Реальный валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 года сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом говорится в оперативной оценке ВВП, которую дала Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП в 1 квартале 2021-го уменьшился на 1,1% (с учетом сезонного фактора).

ВВП Украины в 2020 году упал на 4%.

Однако на этот год рост валовой внутренний продукт Украины ожидают на уровне 4,1%.