Госстат: Реальный ВВП Украины в первом квартале этого года снизился на 2%
14 мая 2021
16:38
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Реальный валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 года сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Об этом говорится в оперативной оценке ВВП, которую дала Государственная служба статистики.
Отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП в 1 квартале 2021-го уменьшился на 1,1% (с учетом сезонного фактора).
ВВП Украины в 2020 году упал на 4%.
Однако на этот год рост валовой внутренний продукт Украины ожидают на уровне 4,1%.
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Теги: ВВП
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