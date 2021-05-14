Курсант из Харькова получил международную премию в колледже ВВС Великобритании (фото)

Харьковский курсант Антон Лузгарь был награжден Международной премией в Колледже Королевских ВВС Кранвелл. Об этом сообщает Depo.Харьков, ссылаясь на посольство Великобритании в Украине.

"Украинские курсанты продолжают быть одними из лучших в военных учебных заведениях Великобритании. В этом году курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Антон Лузгарь был награжден Международной премией в Колледже Королевских ВВС Кранвелл", — сообщило посольство.

Курсант получил трофей и памятную картину с изображением колледжа в знак признания его лидерских и офицерских качеств, а также высоких результатов обучения на курсе.

"Теперь Антон имеет шанс посоревноваться с другими лучшими международными курсантами за честь стать лучшим и получить меч Королевских ВВС. Курсовой офицер Антона заявил, что "он абсолютно заслуженно может гордиться своими достижениями". Поздравляем Антона с этим удачей и желаем ему новых профессиональных свершений!" — говорится в сообщении.

В августе 2019 года украинский курсант стал лучшим зарубежным выпускником академии сухопутных войск Великобритании.