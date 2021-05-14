Греция открыла границы для туристов из Украины

Правительство Греции разрешило въезд путешественникам из третьих стран с туристической целью, в том числе гражданам Украины.

Соответствующее решение опубликовано в пятницу, сообщает "Европейская правда".

В частности, решение правительства делает исключения из запрета на въезд в Грецию для граждан третьих стран на любом пункте въезда в страну, любым способом, включая воздушные, морские, железнодорожные и автомобильные:

- Запрет не распространяется на граждан государств-членов Европейского Союза (ЕС) и Шенгенского соглашения, включая их супругов или лиц, с которыми они заключили соглашение о совместном проживании, а также их несовершеннолетних детей.

- Запрет не распространяется на постоянных жителей таких стран: Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, США, Великобритания, Израиль, Канада, Беларусь, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, въезжающих в страну любым способом или любыми способами, при условии, что въезд в страну не ограничен отдельными положениями решения.

Для въезда в Грецию турист за день до путешествия должен заполнить так называемую PLF-форму.

Отмечается, что Греция вновь открылась для иностранных туристов с 14 мая. Туристам разрешено посещать страну, если они привиты или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19.