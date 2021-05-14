Во Львове пьяный водитель заснул во время оформления на него протокола (фото)

Нетрезвый 59-летний львовянин заснул в машине во время оформления на него админматериалов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

Вчера днем ​​патрульные Львова приняли вызов о нарушении ПДД водителем автомобиля Chevrolet Aveo. Экипаж по ориентирам остановил машину правонарушителя, который имел признаки алкогольного опьянения.

Оказалось, что он доехал до места проживания. Защищать его вышла жена, которая начала просить отпустить мужа домой и простить ему нарушения.

«В присутствии свидетелей водитель отказался от проверки на состояние опьянения. Когда жена поняла, что повлиять на патрульных не может, начала давить на свидетелей. Ей и это не помогло», — сказано в сообщении.

Патрульные при оформлении на водителя протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и постановления за нарушение других ПДД, заметили, что он просто заснул в своем автомобиле.