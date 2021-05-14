Зеленский установил пожизненные стипендии для украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны

Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 193/2021 «О пожизненной государственной стипендии для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны».

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

«… Обеспечивается надлежащее чествование мужества, самопожертвования и гуманизма украинцев, которые спасали евреев в указанный период, и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем» звание Праведника народов мира или Еврейским советом Украины — звание Праведника Украина или Праведника Бабьего Яра», — сказано в тексте.

Кабинет Министров в месячный срок должен обеспечить ежемесячную выплату пожизненных государственных стипендий по месту получения пенсии, независимо от размера пенсии или заработной платы, которую получает человек.

Отмечается, что размер стипендии должен быть не менее трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Их выплату должны обеспечить уже в текущем году.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что сегодня, в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, в Бабьем Яру открыли мемориальный объект "Место для размышлений"