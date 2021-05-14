политика

Зеленский установил пожизненные стипендии для украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны

14 мая 2021
17:25
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Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 193/2021 «О пожизненной государственной стипендии для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны».

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

«… Обеспечивается надлежащее чествование мужества, самопожертвования и гуманизма украинцев, которые спасали евреев в указанный период, и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем» звание Праведника народов мира или Еврейским советом Украины — звание Праведника Украина или Праведника Бабьего Яра», — сказано в тексте.

Кабинет Министров в месячный срок должен обеспечить ежемесячную выплату пожизненных государственных стипендий по месту получения пенсии, независимо от размера пенсии или заработной платы, которую получает человек.

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Отмечается, что размер стипендии должен быть не менее трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Их выплату должны обеспечить уже в текущем году.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что сегодня, в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, в Бабьем Яру открыли мемориальный объект "Место для размышлений"

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Теги: Зеленский, закон

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