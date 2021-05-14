ООС: Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции
С начала суток в зоне операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Без боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-центр Генштаба ООС.
Вблизи Водяного наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Светлодарска противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
В районе Старогнатовки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Новотошковское - еще и из крупнокалиберных пулеметов.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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