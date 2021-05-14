происшествия

СБУ сообщила о подозрении Семенченко за организацию обстрела телеканал "112"

14 мая 2021
19:29
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В Службе безопасности Украины заявляют, что раскрыли совершения террористического акта — обстрела ООО «Информационное агентство «112-канал». Этот телеканал де-факто принадлежит лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Инцидент с обстрелом произошел в июле 2019 года.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины.

«Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования», — сообщают в украинской спецслужбе.

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Как сообщается, в июне 2019 Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала “112 Украина”.

«Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения. Также Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления», — уточняют в СБУ.

По информации силового ведомства, первоначально организатора хотел, чтобы исполнители теракта купили автомобиль, заложили в него большой объем взрывчатки, затем припарковали авто у здания телеканала и взорвали его.

«… Для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт путем обстрела здания телеканала с противотанкового гранатомета», — подчеркивают в Службе безопасности.

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При обысках в жилье фигурантов в столице и Киевской области правоохранители обнаружили, а позже изъяли — транспорт и средства преступления, которые, по мнению правоохранителей, злоумышленники использовали для обстрела канала.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В марте этого года СБУ объявила о подозрении Семенченко за создание ЧВК и "схемы" с военными товарами из РФ.

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Через пару дней после этого Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца без права внесения залога.

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Теги: СБУ, Семенченко

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