экономика

В ЦРБ на Харьковщине завершили реконструкцию приемного отделения (видео)

14 мая 2021
20:25
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В центральной районной больнице города Волчанск Харьковской области завершили реконструкцию приемного отделения. Работы на 900 квадратных метрах начали в октябре 2020 года.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу ОГА.

В ходе реконструкции в рамках президентской программы «Большое строительство»: отремонтировали внутренние помещения, провели инженерные сети, утепление фасада, обустроили входные группы, благоустроили территорию.

«Были выполнены все внутренние и отделочные работы. Проведено благоустройство, сделано утепление фасада, выполнен навес и подъезд для двух карет скорой помощи. Обеспечены все необходимые условия для подъезда маломобильных групп. Сейчас работы выполнены на 100%», — рассказал представитель компании-подрядчика Сергей Гребенчук.

Обновленное приемное отделение условно разделили на три комплекса: реанимационный, диагностический и диагностически-лечебный. В рамках реконструкции здесь не только провели ремонтные работы, но и обеспечили необходимым современным оборудованием.

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«Благодаря государственному распределению и президентской программе мы получили компьютерный томограф Canon Aquilion 32-срезовый. Кроме того, нам был выделен рентгеновский аппарат и портативный рентгеновский аппарат MAC, который тоже мы получили в 2020 году по государственному распределению», — рассказал директор КНП «Волчанская ЦРБ» Константин Тищенко.

По словам заведующего отделением экстренной неотложной медицинской помощи Волчанской центральной больницы Александра Шиша, благодаря новому оснащению в отделении смогут предоставлять более качественные услуги.

«Возможности отделения сейчас расширены - это касается, прежде всего, нового оснащения. Благодаря компьютерному томографу теперь можем ставить диагнозы такие, как, например, инсульт - это или геморрагический, или ишемический. Ранее на эту диагностику мы направляли больных в Харьков, после открытия отделения мы можем сделать это на месте», — рассказал Шиш.

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Теги: Большая стройка

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