СНБО ввел санкции против более 500 "воров в законе"

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) принят пакет санкций против 557 "воров в законе" и 111 "криминальных авторитетов".

Как пишет «Главное», об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Применены персональные санкции против 557 "воров в законе" известных сейчас в мире. Большая часть из них находится сейчас не в Украине, а количество тех ("воров в законе" — ред.), кто находится в Украине на воле, уменьшилось вдвое — из 34-х до 17-ти лиц. Сегодня мы сделали всё, чтобы эта цифра ровнялась нулю», — заявил он.

Зеленский уточнил, что санкциями предусмотрено блокирование активов, запрет на въезд на территорию Украины, отмена в предоставлении или аннулирование визы, а также разрешение на временное или постоянное проживание, иммиграцию, невозможность получения украинского гражданства и принудительное выдворение из страны.

«Одним словом — тем (из них — ред.), кто не в Украине — нет смысла сюда приезжать. Тем, кто в Украине — нет смысла здесь задерживаться», — подчеркнул президент.

Санкции СНБО затронули также и так называемых криминальных авторитетов.

«Мы гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев — это "криминальные авторитеты", против которых применён такой же пакет санкций. Мы не говорим Вам — до свидания. Мы говорим Вам — прощайте!», — высказался Зеленский.

Решение Совета национальной безопасности и обороны уже приветствовал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«СНБО принял предложение правительства по ряду санкций к «ворам в законе»: от блокирования активов до принудительного выдворения из Украины! Влияние «воров в законе» прямая угроза нацбезопасности - поэтому нулевая толерантность!», — написал глава МВД.