политика

Два министра Кабмина Шмыгаля подали в отставку

14 мая 2021
20:45
302
Поделиться:

В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

В понедельник, 17 мая, фракция «Слуга Народа» будет рассматривать возможных кандидатов на замену двух министров, сообщила заместитель главы фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук в эфире «Украина 24», цитирует «Интерфакс-Украина».

«У нас на следующей неделе будут кадровые изменения в правительстве. Уже поступили заявления от будущих бывших министров Петрашко и Криклия по собственному желанию», — заявила она.

В то же время Кравчук уточнила, что эти кандидаты работают в центральных органах власти, однако отказалась назвать их имена.

Читайте также: Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо

«В правительстве появится акцент на экономике, росте ВВП, создании рабочих мест», — добавила она.

Также в медиа появилась информация, что заявление на увольнение написал министр здравоохранения Максим Степанов. В то же время Евгения Кравчук эту информацию опровергла.

Читайте также: Правительство создало Бюро экономической безопасности

Теги: Кабмин

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
СНБО ввел санкции против более 500 "воров в законе"
СНБО ввел санкции против более 500 "воров в законе"417
СБУ сообщила о подозрении Семенченко за организацию обстрела телеканал "112"
СБУ сообщила о подозрении Семенченко за организацию обстрела телеканал "112"331
Литва направит в Украину 100 тысяч доз антикоронавирусной вакцины
Литва направит в Украину 100 тысяч доз антикоронавирусной вакцины359
ООС: Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции
ООС: Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции238
мнения
Время ледорубов?
Александр КИРШ
Время ледорубов?172
Друзья ХАМАСа
Виталий ПОРТНИКОВ
Друзья ХАМАСа619
Пусть плохие деньги хорошо работают
Александр КИРШ
Пусть плохие деньги хорошо работают955
Мы запускаем "статический QR"
Михаил ФЕДОРОВ
Мы запускаем "статический QR"1188
Лица с признаками политкорректности
Александр КИРШ
Лица с признаками политкорректности2249
З Великоднем!
Ірина ЄФРЕМОВА
З Великоднем!2119
Как не стать жертвой мошенников?
Михаил ФЕДОРОВ
Как не стать жертвой мошенников?2400
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
2 143 448 
+7 562
Болеет:  
263 227 
-8 683
Выздоровело:  
1 832 601 
+15 958
Умерло:  
47 620 
+287
Привито:  
918 164 
+21 587

последние новости
Сегодня
22:00
О главном на Главном за 14 мая 202173
21:53
Чехия назвала шагом к эскалации внесение в список недружественных России стран124
21:45
Стерненко и Демчука оставили под домашним арестом121
21:37
У Зеленского составили список кандидатов на замену Мендель — СМИ155
21:25
В Украине хотят создать общенациональную цифровую телесеть180
21:12
Власти планируют провести аудит земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице215
21:00
В Украину на выходные придет почти летнее тепло216
20:45
Два министра Кабмина Шмыгаля подали в отставку299
20:31
СНБО ввел санкции против более 500 "воров в законе"
СНБО ввел санкции против более 500 "воров в законе"415
20:25
В ЦРБ на Харьковщине завершили реконструкцию приемного отделения (видео)
В ЦРБ на Харьковщине завершили реконструкцию приемного отделения (видео)205
20:12
В Госдуме РФ собираются в 10 раз увеличить штрафы за раскрытие личных данных силовиков207
20:00
УЗ с лета возобновляет международное сообщение262
19:51
Подсчитаны миллиардные потери автопрома из-за глобального дефицита чипов272
19:37
"Ювентус" попросил игроков отсрочить выплату зарплаты за четыре месяца188
19:29
СБУ сообщила о подозрении Семенченко за организацию обстрела телеканал "112"
СБУ сообщила о подозрении Семенченко за организацию обстрела телеканал "112"328
19:12
Незаконная добыча песка на свыше 75 млн грн: На Одесщине подозревают руководителя предприятия
Незаконная добыча песка на свыше 75 млн грн: На Одесщине подозревают руководителя предприятия220
19:00
"Укрзализныця" на майские выходные перевезла почти миллион пассажиров221
18:50
Десятки сотрудников московского метро уволили из-за регистрации на сайте в поддержку Навального279
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00088095664978027 [2] => 0.068176984786987 )