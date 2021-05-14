Два министра Кабмина Шмыгаля подали в отставку

В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

В понедельник, 17 мая, фракция «Слуга Народа» будет рассматривать возможных кандидатов на замену двух министров, сообщила заместитель главы фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук в эфире «Украина 24», цитирует «Интерфакс-Украина».

«У нас на следующей неделе будут кадровые изменения в правительстве. Уже поступили заявления от будущих бывших министров Петрашко и Криклия по собственному желанию», — заявила она.

В то же время Кравчук уточнила, что эти кандидаты работают в центральных органах власти, однако отказалась назвать их имена.

«В правительстве появится акцент на экономике, росте ВВП, создании рабочих мест», — добавила она.

Также в медиа появилась информация, что заявление на увольнение написал министр здравоохранения Максим Степанов. В то же время Евгения Кравчук эту информацию опровергла.