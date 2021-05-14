Власти планируют провести аудит земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице
На заседании СНБО вынесли решение об аудите государственных земель и зданий в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В Офисе заявляют, что эту землю в пользование посторонним людям передала за символическую плату предыдущая власть.
«Сегодня мной поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Речь идет о 365 гектаров заповедной государственной земли и более 100 государственных зданий и дач (71 дом в Конча-Заспе и 32 в Пуще-Водице).
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