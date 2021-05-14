В Украине хотят создать общенациональную цифровую телесеть

СНБО решил создать общенациональную цифровую многоканальную телесеть Multiplex MX-7, чтобы обеспечения информационную безопасность страны. По плану к концу 2021 года она покроет не менее 95% территории Украины, включая пограничные регионы.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

«МХ-7 будет транслировать от 10 до 12 каналов. Прежде всего речь идет о государственных телекомпаниях и Общественном вещании. Все коммерческие каналы будут допущены к трансляции по результатам конкурса, который будет проводить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания», — говорится в сообщении.

Оператором мультиплекса определили Концерн РРТ, который входит в сферу управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Проект реализуют на кредитные деньги. Для этого привлекут 490 млн грн кредита под государственные гарантии в рамках программы обеспечения национальной безопасности и обороны.