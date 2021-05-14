У Зеленского составили список кандидатов на замену Мендель — СМИ

В Офисе президента составили long-лист кандидатов на должность пресс-секретаря президента Украины, однако окончательного решения пока нет. Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

"Что касается нового пресс-секретаря - безусловно, уже есть определенный перечень потенциальных кандидатур. Скажем так, long-лист. Но окончательного решения, разумеется, пока нет", - сообщил Подоляк.

По словам советника главы ОП, пока проходят предварительные встречи и собеседования с потенциальными кандидатами.

Он добавил, что новый пресс-секретарь должен "соответствовать требованиям к несколько скорректированному функционалу на этом посту".

В конце апреля Юлия Мендель сообщила, что покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.