Стерненко и Демчука оставили под домашним арестом
Одесский апелляционный суд отказал активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения и оставил их под круглосуточным домашним арестом.
Об этом Стерненко сообщил в своем Телеграм-канале, передает Укринформ.
Также, по его словам, суд отказал ему в возможности отбывать арест в Киеве.
Напомним, 23 февраля Приморский райсуд признал Стерненко и Демчука виновными в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича, разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 246, 187 и 263 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил Стерненко и Демчуку наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества.
До обжалования приговора им избрана мера пресечения - содержание под стражей. 9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил их из-под стражи под круглосуточный домашний арест.
26 марта адвокаты осужденных активистов подали апелляционные жалобы на приговоры.
Стерненко отрицает свою причастность к похищению и настаивает на политической мотивированности дела.
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