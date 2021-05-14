О главном на Главном за 14 мая 2021

В Украине выявили 7562 новых случая коронавируса. выздоровели - 15 958 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев болезни в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Сегодня Николаевская область вернулась в "оранжевую" зону карантина.

В Минздраве назвали месячный запас вакцин AstraZeneca для прививки второй дозой.

Литва направит в Украину 100 тысяч доз антикоронавирусной вакцины.

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За минувшие сутки в зоне ООС российские наемники осуществили 19 обстрелов украинских позиций. К сожалению, погиб одни украинский военнослужащий.

Позже стало известно имя погибшего на Донбассе воина.

С начала суток в зоне операции Объединенных сил зафиксировано 4 обстрела боевиков.

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На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) принят пакет санкций против 557 "воров в законе" и 111 "криминальных авторитетов".

Также на заседании СНБО вынесли решение об аудите государственных земель и зданий в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

По результатам заседания объявили о создании общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7.

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СБУ сообщила о подозрении Семену Семенченко за организацию обстрела телеканал "112".