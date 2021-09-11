Дуда не встретится с Меркель во время ее прощального визита в Польшу

Канцлер Германии Ангела Меркель должна провести встречи с польскими чиновниками в Варшаве 11 сентября в рамках прощального тура по Европе перед тем, как покинет пост.

Президент Польши Анджей Дуда не встретится с Меркель во время ее визита из-за загруженного графика, заявил один из высокопоставленных чиновников офиса Дуды. При этом правительство Германии анонсировало встречу Меркель и Дуды еще в начале этого месяца.

Глава офиса национальной безопасности президента Польши Павел Солох сказал, что Дуда будет находиться в Катовице на момент запланированного заранее визита Меркель в Варшаву.

Об изменении в графике польского президента было объявлено вскоре после того, как Россия заявила, что строительство "Северного потока-2" завершено. Проект долгое время встречал сопротивление Польши, Украины, других стран Восточной Европы и США. Меркель в свою очередь поддерживала строительство газопровода.

Солох утверждает, что отношения Польши с Германией остаются добрыми, "даже если "Северный поток-2" бросил на них тень, что ослабляет доверие к двусторонним отношениям".

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач сказал польскому общественному радио, что" Северный поток-2 " будет одной из тем переговоров Меркель 11 сентября с премьер-министром Матеушем Моравецким.

Они также будут обсуждать ситуацию на границе Польши из-за потока мигрантов с территории Беларуси. Кроме того, переговоры коснутся Национального плана Польши по восстановлению после COVID-19, который не был одобрен Брюсселем из-за беспокойства относительно приверженности Варшавы к верховенству права, передает Радио Свобода.