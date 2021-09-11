В рейтинг самых богатых людей Украины попали 5 женщин

Среди 100 самых богатых людей Украины по версии журнала Фокус оказались пять представительниц женского пола. При этом две из них разделили свои позиции вместе со своими супругами. Самой молодой из них — Ирине Чечеткиной — 42 года.

Так, в списке богатых людей Украины на 8-м месте оказалась владелица компании Эпицентр-К, 62-летняя Галина Герега вместе со своим мужем Александром. Их капитал составляет $1,51 млрд.

24-е место заняла совладелица и глава набсовета фармакологического завода "Фармак" Филя Жебровская с капиталом в $461 млн. 71-летняя Жебровская еще в 1980 году начала работать бухгалтером на Киевском химико-фармацевтическом заводе им. Ломоносова, а в 1995-м, после приватизации, стала гендиректором предприятия.

На 62 месте оказалась чета Владислава и Ирины Чечеткиных, совладельцев ретейлеров Rozetka и prom.ua. Ежедневно онлайн-магазин Rozetka посещают 2,5 млн пользователей, а в планах Чечеткиных — запустить свой бренд бытовой техники RZTK. Капитал пары составил $210 млн.

68-е место досталось Сергею и Юлии Левочкиным с капиталом в $190 млн. В отличии от предыдущих богатейших, Сергей и Юлия — брат и сестра. Они владеют почти 95% акций энергопоставляющей компании "Закарпатьеоблэнерго" и являются народными депутатами от ОПЗЖ.

На почетном 99-м месте оказалась совладелица алкогольного холдинга Bayadera Group Наталья Бондарева. Уроженка Горловки организовала предприятие совместно с сестрой Ольгой Нечитайло-Риджок и ее старшим сыном Святославом Нечитайло, который занял 90 место в рейтинге. После смерти Ольги бизнес достался Наталье и Святославу. Любопытно, что реальная структура собственности группы, куда входят три производственных площадки, а также дистрибуция и импорт, скрыта за офшорами.

Фокус ежегодно анализирует доходы самых богатых людей Украины, используя открытые данные, информацию системы YouControl. Формулы и мультипликаторы для расчета списка самых богатых людей предоставлены инвесткомпанией Concorde Capital.