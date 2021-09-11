спорт

Украина планирует принят Евробаскет через 4 года

11 сентября 2021
17:16
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Федерация баскетбола Украины подала заявку на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу в 2025-м году.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Украина претендует на совместное проведение турнира с другими странами. Украинская сторона будет претендовать на то, чтобы принимать матчи группового этапа, плей-офф, а также финал турнира.

Для этого в Украине нужно построить две арены, так как вместимость зала на матчи группового этапа должна быть не меньше 10 тысяч, а на игры плей-офф - не меньше 15 тысяч.

На проведение турнира будут претендовать два города - Киев и Львов.

Украина в 2011 году получила право на проведения турнира в 6 городах в 2015 году.

Однако летом 2014 года в связи с войной в Украине ФИБА лишила страну возможности провести турнир.

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Теги: Евробаскет, баскетбол

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