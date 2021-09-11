политика

"Несколько световых лет", - президент Эстонии снова заявила, что Украина нескоро вступит в ЕС

11 сентября 2021
17:34
772
Поделиться:

Пока еще действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд снова заявила, что Украина нескоро сможет получить членство в Европейском Союзе. Об этом политик сказала в интервью "Европейской правде" во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Керсти Кальюлайд подчеркнула, что для получения возможности вступить в ЕС Киев должен выполнить Копенгагенские критерии, однако отметила, что Украина еще "на расстоянии нескольких световых лет" от этого. Также президент Эстонии заявила, что за последние 5 лет не видела того, что украинская сторона приближается к воплощению их в жизнь.

В ходе интервью Кальюлайд отметила и то, что эстонские инвесторы сталкиваются с проблемами в Украине. Так, по ее словам, одна из компаний "обратилась к европейскому правосудию, однако ей это не помогло". В другой же фирме, рассказала эстонский президент, "приближались к серьезной сделке", однако к ним пришел некий адвокат и заявил, что "для ускорения процесса необходимо поделиться частью их акций".

Читайте также: Кулеба обвинил ЕС в отказе членства Украины из-за политического разногласия

Резюмируя ситуацию с эстонскими инвесторами в Украине Кальюлайд подчеркнула, что "очевидно, почему страна до сих пор не в ЕС".

Впрочем, эстонский президент заявила, что всегда была сторонницей присоединения к ЕС Украины, Грузии и Молдовы. По словам Кальюлайд, она много лет тщетно пыталась убедить украинских олигархов, что приближение к сообществу увеличит стоимость их активов.

"Возможно, однажды произойдет чудо, и они услышат этот месседж — тогда Украина начнет приближаться к ЕС", — сказала политик.

Кальюлайд стала президентом Эстонии с октября 2016 года. Впрочем, в 2021 году повторно на эту должность ее не избрали, потому 10 октября срок ее полномочий истекает.

В конце августа она заявила, что процесс вступления в ЕС является весьма трудоемким и Украине необходимо потратить 20 лет, чтобы достичь этой цели.

Читайте также: ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Теги: Евросоюз, Эстония

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
Что будет с афганскими беженцами в Украине
Что будет с афганскими беженцами в Украине193
В Харькове ЛГБТ-активисты перекроют центр города
В Харькове ЛГБТ-активисты перекроют центр города363
На Донбассе двое военнослужащих погибло, 10 ранены
На Донбассе двое военнослужащих погибло, 10 ранены337
В Украине 2196 новых случаев "ковида", выздоровели 499 человек
В Украине 2196 новых случаев "ковида", выздоровели 499 человек313
мнения
Зачем Украине президент?
Александр КИРШ
Зачем Украине президент?457
По селищу Верхньоторецьке випустили 34 снаряди
Андрій ЦАПЛІЄНКО
По селищу Верхньоторецьке випустили 34 снаряди636
За что судят Наримана Джеляла
Павел КАЗАРИН
За что судят Наримана Джеляла638
Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы, Украина будет одной из них
Михаил ФЕДОРОВ
Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы, Украина будет одной из них1020
Евсей Либерман: волынско-подольский Дэн Сяопин из Харькова
Александр КИРШ
Евсей Либерман: волынско-подольский Дэн Сяопин из Харькова821
Минцифре исполнилось 2 года
Михаил ФЕДОРОВ
Минцифре исполнилось 2 года1239
Украинская идентичность
Александр КИРШ
Украинская идентичность1406
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
2 316 619 
+2 196
Болеет:  
41 167 
+1 675
Выздоровело:  
2 221 110 
+499
Умерло:  
54 342 
+22
Привито:  
5 889 812 
+74 444

последние новости
Сегодня
10:22
Расследователь из Bellingcat утверждает, что в РФ готовят замедление иностранного сегмента интернета
Расследователь из Bellingcat утверждает, что в РФ готовят замедление иностранного сегмента интернета42
10:09
Появилась официальная информация о трагедии в Безлюдовке203
09:57
Что будет с афганскими беженцами в Украине189
09:51
Менеджер The Rolling Stones умер, копая могилу для собаки
Менеджер The Rolling Stones умер, копая могилу для собаки207
09:44
Секретарь СНБО предлагает переходить на латиницу222
09:31
"Золотого льва" Венецианского фестиваля получил фильм "Событие" о нелегальных абортах207
09:26
Победительницей US Open стала Эмма Радукану из Великобритании
Победительницей US Open стала Эмма Радукану из Великобритании142
09:21
Xiaomi заблокировал смартфоны в Крыму?270
09:08
У российской теннисистки украли медали289
09:03
Украино-чехо-словацкий фильм стал призером Венецианского кинофестиваля228
08:49
Под Харьковом утонул микроавтобус, Два человека погибли
Под Харьковом утонул микроавтобус, Два человека погибли430
08:35
В Харькове ЛГБТ-активисты перекроют центр города361
08:27
На Донбассе двое военнослужащих погибло, 10 ранены336
08:20
В Украине 2196 новых случаев "ковида", выздоровели 499 человек313
11 сентября 2021
21:00
О главном на Главном за 11 сентября 2021489
20:45
В Киеве завтра до полудня будет перекрыт Гаванский мост из-за съемок фильма898
20:35
В США почтили память почти 3000 погибших
В США почтили память почти 3000 погибших862
20:29
Бывшую главу МОЗ Франции будут судить из-за заявлений о COVID-191009
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00072121620178223 [2] => 0.044953107833862 )