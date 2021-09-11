За сутки на Донбассе один погибший и 10 раненых украинских воинов

С начала суток, 11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Украинский военнослужащий получил ранение несовместимо с жизнью. Также восемь бойцов получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

«Враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды - вблизи Верхнеторецкого. У Золотого-4 противник вел огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия», — отметили в пресс-центре ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки.

Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области пророссийские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

«На обстрелы врага наши защитники открывали ответный огонь», — сказано в сообщении.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.