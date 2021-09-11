Ермак хочет, чтобы "Нормандская четверка" обсудила вопрос "Северного потока – 2"

Украина выступает за то, чтобы вопрос реализации проекта «Северный поток – 2» рассматривался на встрече лидеров стран «Нормандской четверки», ведь он касается национальной безопасности.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече YES Brainstorming Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает «Главное».

«Мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам Нормандского формата относительно прекращения огня, общего урегулирования конфликта рассмотрение и этих вопросов», – сказал Ермак.

Он отметил, что вопрос «Северного потока – 2» уже обсуждался во время видеоконференций советников стран – участниц Нормандского формата.

По словам руководителя ОП, продолжение транзита газа через территорию Украины является очень серьезным предохранителем, в частности, от масштабной агрессии Российской Федерации против Украины.

«О ее рисках и вероятности говорил вчера президент Украины. Когда у твоих границ концентрируется около ста тысяч российских военных, любой разумный человек увидит в этом риски», – подчеркнул Андрей Ермак.

Учитывая эти риски, в том числе неэкономического характера, Ермак надеется, что инициативу Украины относительно рассмотрения этого вопроса на встрече лидеров Нормандского формата поддержат и другие участники переговорного процесса.

Андрей Ермак также отметил, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель и во время визита Главы государства в США украинская сторона услышала о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае злоупотреблений со стороны России возможностями проекта «Северный поток – 2».

«Но мы ожидаем, что все это «ляжет на бумагу», потому что есть пример Будапештского меморандума, и сегодня Украина вынуждена верить не словам, а реальным шагам», – заявил руководитель Офиса.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток 2" достроят в ближайшие дни.