Молчанов и Стаховский уступили в титульном матче турнира Kyiv Open

Украинская теннисная пара Денис Молчанов/Сергей Стаховский не смогла в пятницу выиграть чемпионский поединок турнира ATP Challenger Tour Kyiv Open 2021 в столице Украины.

В финале Денис и Сергей в двух сетах уступили бразильцу Орланду Лужу и Александру Недовесов из Казахстана - 4:6, 4:6, передает Укринформ.

Соперники провели на корте 1 час 6 минут.

Призовой фонд Kyiv Open 2021 - $52 тыс.

В последний раз турниры серии ATP Challenger Tour на территории Украины проходили в 2008 году.