Молчанов и Стаховский уступили в титульном матче турнира Kyiv Open
11 сентября 2021
18:20
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Украинская теннисная пара Денис Молчанов/Сергей Стаховский не смогла в пятницу выиграть чемпионский поединок турнира ATP Challenger Tour Kyiv Open 2021 в столице Украины.
В финале Денис и Сергей в двух сетах уступили бразильцу Орланду Лужу и Александру Недовесов из Казахстана - 4:6, 4:6, передает Укринформ.
Соперники провели на корте 1 час 6 минут.
Призовой фонд Kyiv Open 2021 - $52 тыс.
В последний раз турниры серии ATP Challenger Tour на территории Украины проходили в 2008 году.
Теги: Стаховский, теннис
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