политика

Данилов призвал страны-партнеры к активным действиям против России из-за ситуации в Крыму

11 сентября 2021
18:37
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что страны-партнеры Украины по "Крымской платформе" должны перейти к активным действиям в связи с ситуацией в оккупированном Крыму.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Мне очень приятно и я был очень впечатлён, когда такое количество партнеров поддержала "Крымскую платформу", но после этого должны быть действия", - сказал он.

Данилов напомнил об обострении ситуации в оккупированном Крыму.

"Вы видите, что сейчас происходит в Крыму. Людей забирают в тюрьму, лишают их возможности жить, их пытают, и словосочетания "мы обеспокоены" на сегодняшний день, я считаю, слишком мало для того, чтобы это все продолжалось в современном мире", - сказал секретарь СНБО.

По мнению Данилова, должны быть активные действия.

"Они могут быть разные – экономические, финансовые... речь не идет о военной составляющей", - сказал он.

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Теги: Россия, Данилов

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