политика

Президент Зеленский подписал указ о предоставлении жилья ветеранам войны и семьям погибших

11 сентября 2021
19:12
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о социальной защите ветеранов войны, семей погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает «Главное» со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

«Начиная с 2014 года, в результате вооруженной агрессии Российской Федерации появилась необходимость налаживания эффективной системы социальной защиты ветеранов войны, членов их семей и лиц, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этим указом Зеленский поставил задачу Кабинета министров принять меры по социальной защите упомянутых категорий граждан, в том числе предусмотрев в проекте государственного бюджета Украины на 2022 расходы на выплату денежной компенсации на покупку жилья.

В частности, это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:

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1) семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО;

2) внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии;

3) семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств;

4) семей погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.

«Владимир Зеленский акцентировал внимание правительства на необходимость утвердить Государственную целевую социальную программу обеспечения реализации права на жилье лиц, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на период до 2025 года», — сказано в тексте

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Также он поручил Кабмину обеспечить с 2022 функционирования Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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Теги: Зеленский, ветераны

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