"Динамо" в Харькове обыграло "Металлист 1925"

Киевское "Динамо" в рамках 7-го тура чемпионата Украины играло в Харькове против "Металлиста 1925". Киевляне одержали победу.

В первом тайме гол киевлян не был засчитан после VAR, но после перерыва "Динамо" все же вышло вперед - Виктор Цыганков отличился после скидки Ильи Шкурина.

Следом у киевлян забил Денис Гармаш. Главный арбитр сперва не засчитал его мяч, однако после просмотра видеоповтора гол был зафиксирован.

"Динамо" набрало 19 очков и продолжает удерживать лидерство в УПЛ. У харьковчан - 6 очков и одиннадцатое место.