"Динамо" в Харькове обыграло "Металлист 1925"
11 сентября 2021
19:40
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Киевское "Динамо" в рамках 7-го тура чемпионата Украины играло в Харькове против "Металлиста 1925". Киевляне одержали победу.
В первом тайме гол киевлян не был засчитан после VAR, но после перерыва "Динамо" все же вышло вперед - Виктор Цыганков отличился после скидки Ильи Шкурина.
Следом у киевлян забил Денис Гармаш. Главный арбитр сперва не засчитал его мяч, однако после просмотра видеоповтора гол был зафиксирован.
"Динамо" набрало 19 очков и продолжает удерживать лидерство в УПЛ. У харьковчан - 6 очков и одиннадцатое место.
Теги: футбол
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