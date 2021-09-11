Закарпатские патрульные первыми в Украине пересели на электросамокаты (фото)

Полицейские Ужгорода первыми в Украине начали патрулировать улицы на электросамокатах. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил начальник патрульной полиции Закарпатской области Юрий Марценишин.

На опубликованных фото две женщины-патрульные позируют с самокатами, раму которых выкрасили в цвета национального флага Украины, однако желтый, оказался сверху. Поверх написали "Патрульна поліція Закарпаття". Судя по снимкам, автопарк полицейских пополнили всего два элекстросамоката.

Пресс-служба региональной патрульной полиции подтвердила изданию Сегодня факт патрулирования на новых транспортных средствах:

"У патрульной полиции Закарпатской области действительно появились служебные электросамокаты. Две единицы. Подчеркиваем, что мы – единственные, кто будет патрулировать и на таком транспорте".

В комментариях к посту Юрия Марценишина журналист Виталий Глагола добавил, что электросамокаты полиции подарила ужгородская компания по прокату под названием Vevi. По его словам, на это приобретение не потратили ни копейки из государственного бюджета. Vevi на своей странице в Facebook заявила, что подарит полицейским Ужгорода еще один самокат, если им понравится патрулировать центр города на таком виде транспорта.