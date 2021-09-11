Талибан поднял свой флаг над президентским дворцом в Афганистане в тот же день, когда США и мир вспоминают о 20-й годовщине терактов 11 сентября.

Об этом сообщает АР.

Новый премьер-министр Талибана Мохаммад Хасан Ахунд поднял флаг на церемонии в 11 часов утра по местному времени, чтобы отметить официальное начало работы временного правительства Талибана, состоящего из 33 членов.

Ранее другой официальный представитель Талибана заявил, что черно-белый флаг религиозного ополчения впервые был поднят во дворце в пятницу. Группа боевиков также нарисовала свой баннер на воротах въезда в здание посольства США.