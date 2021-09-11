Бывшую главу МОЗ Франции будут судить из-за заявлений о COVID-19

Французская прокуратура расследует дело бывшей министра здравоохранения Агнес Бузин за «создание опасности для жизни других» во время начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

Бузин покинула свой пост в феврале 2020 года, чтобы баллотироваться на пост мэра Парижа, заявив, что коронавирус представляет собой низкий риск, а позже она говорила о приближении «цунами».

Это один из первых в мире случаев, когда министр сталкивается с юридической ответственностью за свои ответные меры на пандемию.

Специальный суд, созданный во Франции в 1993 году для расследования дел министров правительства, обвиняемых в неправомерном поведении, примет решение о привлечении ее к уголовной ответственности.

На судебном заседании в пятницу Бузин сказала, что приветствует возможность объясниться и «установить правду». Она добавила, что не позволит дискредитировать действия правительства или ее собственные, «когда мы так много сделали для подготовки нашей страны к глобальному кризису в области здравоохранения».

Бузин заняла пост министра здравоохранения Франции в мае 2017 года и ушла в отставку всего через несколько недель после того, как во Франции были подтверждены первые случаи заболевания COVID-19.

В прошлом году она проиграла выборы мэра Парижа Анне Идальго. В январе 2021 года Бузин вошла в состав кабинета главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.