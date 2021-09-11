В США почтили память почти 3000 погибших

В США и во всем мире в субботу, 11 сентября, вспоминают теракты, совершенные 20 лет назад в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

США отмечают годовщину террористических атак 11 сентября 2001 года целым рядом памятных мероприятий.

Центральное началось в Нью-Йорке в 8:46 по местному времени - ровно в ту минуту, когда первый из захваченных террористами самолетов врезался в один из небоскребов Всемирного торгового центра (ВТЦ). На четырехчасовой церемонии на Ground Zero, бывшем месте разрушенных башен-близнецов, зачитываются имена всех 2753 жертв терактов.

В память о трех местах нападения, обрушившемся четвертом самолете, а также о падении двух башен ВТЦ объявлены шесть минут молчания.

Байден и его жена Джилл сегодня посетят все места терактов 11 сентября. После Нью-Йорка президентская чета отправится к месту крушения одного из угнанных исламистами самолетов в Шанксвилле (штат Пенсильвания), который разбился после того, как пассажиры попытались вернуть управление самолетом. Там погибли сорок пассажиров и членов экипажа, а также четыре террориста.

Последней остановкой президента станет Министерство обороны США в Вашингтоне, в здание которого исламисты направили четвертый угнанный самолет - здесь погибли 184 человека, большинство из них - сотрудники американского военного ведомства.