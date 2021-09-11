общество

В Киеве завтра до полудня будет перекрыт Гаванский мост из-за съемок фильма

11 сентября 2021
20:45
900
Поделиться:

В Киеве 12 сентября с 04:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по Гаванскому мосту.

Как сообщает Киевская городская госадминистрация в Telegram-канале, это произойдет из-за съемок фильма.

На время перекрытия будут внесены изменения в путь курсирования автобусного маршрута №114 - движение автобусов будет организовано от ул. Милославской до ул. Набережно-Рыбальской по собственному маршруту, далее – ул. Электриков – ул. Межигорская – ул. Набережно-Луговая – ул. Набережно-Крещатицкая, далее по собственному маршруту.

Как сообщал УНИАН, завтра также будет ограничено движение на ряде центральных улиц столицы. В частности, с 08:00 до 12:00 будет ограничено движение на улице Саксаганского и проспекте Победы (в направлении центра).

Также будет ограничено движение на частях прилегающих к маршруту улиц: Эспланадной, Шота Руставели, Большой Васильковской, Антоновича, Владимирской, Тарасовской, Паньковской, Льва Толстого, Симона Петлюры, Шолуденко, переулке Политехническом, Академика Янгеля, Гарматной, а также выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана.

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

главные новости
Что будет с афганскими беженцами в Украине
Что будет с афганскими беженцами в Украине193
В Харькове ЛГБТ-активисты перекроют центр города
В Харькове ЛГБТ-активисты перекроют центр города365
На Донбассе двое военнослужащих погибло, 10 ранены
На Донбассе двое военнослужащих погибло, 10 ранены337
В Украине 2196 новых случаев "ковида", выздоровели 499 человек
В Украине 2196 новых случаев "ковида", выздоровели 499 человек315
мнения
Зачем Украине президент?
Александр КИРШ
Зачем Украине президент?457
По селищу Верхньоторецьке випустили 34 снаряди
Андрій ЦАПЛІЄНКО
По селищу Верхньоторецьке випустили 34 снаряди636
За что судят Наримана Джеляла
Павел КАЗАРИН
За что судят Наримана Джеляла638
Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы, Украина будет одной из них
Михаил ФЕДОРОВ
Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы, Украина будет одной из них1020
Евсей Либерман: волынско-подольский Дэн Сяопин из Харькова
Александр КИРШ
Евсей Либерман: волынско-подольский Дэн Сяопин из Харькова821
Минцифре исполнилось 2 года
Михаил ФЕДОРОВ
Минцифре исполнилось 2 года1239
Украинская идентичность
Александр КИРШ
Украинская идентичность1406
Коронавирус в Украине
Подтверждено:  
2 316 619 
+2 196
Болеет:  
41 167 
+1 675
Выздоровело:  
2 221 110 
+499
Умерло:  
54 342 
+22
Привито:  
5 889 812 
+74 444

последние новости
Сегодня
10:22
Расследователь из Bellingcat утверждает, что в РФ готовят замедление иностранного сегмента интернета
Расследователь из Bellingcat утверждает, что в РФ готовят замедление иностранного сегмента интернета56
10:09
Появилась официальная информация о трагедии в Безлюдовке237
09:57
Что будет с афганскими беженцами в Украине193
09:51
Менеджер The Rolling Stones умер, копая могилу для собаки
Менеджер The Rolling Stones умер, копая могилу для собаки213
09:44
Секретарь СНБО предлагает переходить на латиницу225
09:31
"Золотого льва" Венецианского фестиваля получил фильм "Событие" о нелегальных абортах208
09:26
Победительницей US Open стала Эмма Радукану из Великобритании
Победительницей US Open стала Эмма Радукану из Великобритании143
09:21
Xiaomi заблокировал смартфоны в Крыму?274
09:08
У российской теннисистки украли медали292
09:03
Украино-чехо-словацкий фильм стал призером Венецианского кинофестиваля229
08:49
Под Харьковом утонул микроавтобус, Два человека погибли
Под Харьковом утонул микроавтобус, Два человека погибли434
08:35
В Харькове ЛГБТ-активисты перекроют центр города364
08:27
На Донбассе двое военнослужащих погибло, 10 ранены337
08:20
В Украине 2196 новых случаев "ковида", выздоровели 499 человек314
11 сентября 2021
21:00
О главном на Главном за 11 сентября 2021489
20:45
В Киеве завтра до полудня будет перекрыт Гаванский мост из-за съемок фильма899
20:35
В США почтили память почти 3000 погибших
В США почтили память почти 3000 погибших862
20:29
Бывшую главу МОЗ Франции будут судить из-за заявлений о COVID-191011
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.0006718635559082 [2] => 0.030388832092285 )