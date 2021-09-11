В Киеве завтра до полудня будет перекрыт Гаванский мост из-за съемок фильма

В Киеве 12 сентября с 04:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по Гаванскому мосту.

Как сообщает Киевская городская госадминистрация в Telegram-канале, это произойдет из-за съемок фильма.

На время перекрытия будут внесены изменения в путь курсирования автобусного маршрута №114 - движение автобусов будет организовано от ул. Милославской до ул. Набережно-Рыбальской по собственному маршруту, далее – ул. Электриков – ул. Межигорская – ул. Набережно-Луговая – ул. Набережно-Крещатицкая, далее по собственному маршруту.

Как сообщал УНИАН, завтра также будет ограничено движение на ряде центральных улиц столицы. В частности, с 08:00 до 12:00 будет ограничено движение на улице Саксаганского и проспекте Победы (в направлении центра).

Также будет ограничено движение на частях прилегающих к маршруту улиц: Эспланадной, Шота Руставели, Большой Васильковской, Антоновича, Владимирской, Тарасовской, Паньковской, Льва Толстого, Симона Петлюры, Шолуденко, переулке Политехническом, Академика Янгеля, Гарматной, а также выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана.