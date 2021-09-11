О главном на Главном за 11 сентября 2021

Сегодня исполняется 20 лет со дня терактов 11 сентября в США.

В США и во всем мире в этот день вспоминают о жертвах терактов.

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В Украине обнаружили 3869 новых случаев COVID-19.

183 527 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 10 сентября, что является самым большим суточным показателем с начала прививочной кампании.

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Сегодня началась избирательная кампания по внеочередным выборам Харьковского городского головы.

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В МВФ сказали, когда в Украину прибудет миссия Фонд.

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За сутки на Донбассе один погибший и 10 раненых украинских воинов.