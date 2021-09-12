В Украине 2196 новых случаев "ковида", выздоровели 499 человек

За сутки, 11 сентября 2021, в Украине зафиксировано 2196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 236, медработников - 35). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1257 человек;

летальных исходов - 22;

выздоровели - 499 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 18887 человек,

методом ИФА - 3099 человек,

экспресс-тестами - 16716 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2316619 человек;

выздоровели - 2221110 человек;

летальных исходов - 54342;

проведено ПЦР-тестов - 12269080.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.