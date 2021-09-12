В Украине 2196 новых случаев "ковида", выздоровели 499 человек
12 сентября 2021
08:20
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За сутки, 11 сентября 2021, в Украине зафиксировано 2196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 236, медработников - 35). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1257 человек;
- летальных исходов - 22;
- выздоровели - 499 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 18887 человек,
- методом ИФА - 3099 человек,
- экспресс-тестами - 16716 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2316619 человек;
- выздоровели - 2221110 человек;
- летальных исходов - 54342;
- проведено ПЦР-тестов - 12269080.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.
Теги: коронавирус, украина
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