На Донбассе двое военнослужащих погибло, 10 ранены

За минувшие сутки на Донбассе в результате 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников погибло двое военнослужащих ВСУ, еще 9 были ранены, один получил боевое травмирование, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке.

За прошедшие сутки, 11 сентября, зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Обстрелы осуществлялись из артиллерийских систем калибра 122-мм, из ручных и автоматических станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120 калибра и стрелкового оружия.

Отмечается, что из крупнокалиберного оружия российские наемники совершили обстрел гражданской инфраструктуры Новогнатовки, в результате чего были повреждены частное здание и прилегающая территория. Пострадавших среди местного населения нет.

Вместе с тем, в районе населенного пункта Нью-Йорк противник с помощью беспилотного летательного аппарата сбросил мины калибра 82-мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"По состоянию на 7:00 утра 12 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.